Irrfahrt im Nebel: Mann fährt mit Auto auf Bahnsteig und kippt ins Gleis

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist es am Samstagabend zu einem kuriosen Unfall gekommen. Ein Autofahrer hatte im dichten Nebel offenbar die Orientierung verloren und war dadurch in eine missliche Lage geraten.

Zu dem Unglück kam es gegen 19 Uhr an der Kurhausstraße. An der dortigen Haltestelle der AKN habe der Fahrer eines VW Caddy sich im dichten Nebel offenbar verfahren. Der aus Berlin stammende Mann hatte auch keine Ortskenntnisse. Auf seiner Irrfahrt beging er dann offenbar einen schwerwiegenden Fehler.

Fahrer biegt falsch ab und gerät auf Bahnsteig

Die Rampe zum Bahnhof Kurhaus hatte er offenbar als Straße gedeutet und soll auf den Bahnsteig gefahren sein. Von hier kippte der Wagen mit der Front vom Bahnsteig auf die Gleise. Außer einem Schreck, sei dem Fahrer laut Polizei nichts passiert. Das Fahrzeug wurde mit einem Privatunternehmen geborgen. Behinderungen im Zugverkehr habe es nicht gegeben.