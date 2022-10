Falsch abgebogen: Linienbus kracht in Hauswand

Ein Busfahrer hat in der Nacht zu Montag an einem Kreisel in Norderstedt (Kreis Segeberg) die falsche Ausfahrt genommen – und anschließend einen Unfall gebaut.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach Mitternacht in der Ochsenzoller Straße. Weil er zuvor eine falsche Kreiselausfahrt genommen hatte, wollte der Fahrer der Linie 395 auf einer Grundstückseinfahrt wenden. Dabei stieß er zunächst gegen einen geparkten BMW. Anschließend fuhr er beim Rangieren gegen eine Hauswand.

Weder er noch der einzige Fahrgast im Bus wurden verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise darauf, dass der Fahrer betrunken war oder unter Drogen stand, gibt es nicht. (paul)