Fahrer sackt am Steuer zusammen – führerloser Bus rammt mehrere Autos

Schwerer Verkehrsunfall in Flensburg: Am Nachmittag sackte der Fahrer eines Linienbusses hinter dem Lenkrad zusammen. Der führerlose Bus hinterließ eine Schneise der Verwüstung.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 14.14 Uhr auf der Appenrader Straße. Ein Busfahrer war offenbar infolge eines Herzinfarkts hinter dem Lenkrad bewusstlos geworden. Der nun führerlose Bus mit mehreren Fahrgästen rammte erst einen Audi und dann einen Transporter.

Notarzt muss Busfahrer wiederbeleben

Schließlich kam der Bus von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Laternenmast und kam dann auf einem Gehweg zum Stehen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Darunter ein Notarzt, der den Busfahrer wiederbeleben musste. Danach kam er in ein Krankenhaus, er schwebt in Lebensgefahr.

Der Fahrer des Audi und des Transporters erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Appenrader Straße war über längere Zeit gesperrt.