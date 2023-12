Fachwerkhaus bei Hamburg wird von Wasser eingeschlossen

Ein altes Fachwerkhaus in Blumendorf (Kreis Stormarn) wurde am Dienstag aufgrund der starken Regenfälle und des Hochwassers der vergangenen Tage vom Wasser eingeschlossen. Auch die Fahrbahn der B75, die neben dem Haus verläuft, war überschwemmt. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk mussten mit Pumpen anrücken.

Gegen 15.48 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein: Das Fachwerkhaus an der B75 steht unter Wasser, auch die Fahrbahn ist überflutet. Dauerregen und Hochwasser in den vergangenen Tagen hatten dazu geführt, dass das Wasser über Felder und Wald an das Gebäude herangedrungen war.

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk pumpten das Wasser ab. Unterdessen war die B75 mehrere Stunden voll gesperrt. Nach Angaben von Reportern vor Ort waren 300 Sandsäcke und fünf Pumpen nötig, um das Gebäude sowie die Fahrbahn zu sichern. Dies konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. (abu)