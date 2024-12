Explosion in Imbiss im Norden: Haus unbewohnbar – eine Verletzte

Eine schwere Explosion in einem Imbiss in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Heiligabend Großalarm bei den Rettungskräften ausgelöst. Eine Person wurde dabei verletzt. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Laut Polizei seien gegen 23.45 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale eingegangen. Die Anrufer meldeten eine Explosion und Flammen in einem Imbiss an der Herrenstraße. Mehrere Feuerwehren, Rettungswagen und ein Notarzt rückten an.

Ratzeburg: Explosion in Imbiss – Frau verletzt in Klinik

Am Einsatzort angekommen, bot sich den Rettern ein dramatisches Bild. Die Front des Imbisses war herausgerissen, im Laden selbst loderten Flammen. Diese griffen auf eine darüber liegende Wohnung über. Eine Familie wurde aus den Räumen gerettet. Eine Frau war verletzt und kam in eine Klinik.

Laut Polizei habe eine Verpuffung dort stattgefunden, die Ursache noch nicht ermittelt.

Das Haus ist unbewohnbar, die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Das Technische Hilfswerk (THW) rückte an, um das Gebäude abzustützen.