Ex-Frau und zwei Kleinkinder entführt – Festnahme in Frankreich

Ein Mann hat seine Ex und die gemeinsamen Kinder entführt, er zerrte sie in ein Auto und brauste mit ihnen davon. Nun, mehrere Tage später, ist der Vater in Frankreich festgenommen worden. Die zwei Kinder und die Frau sind wieder frei.

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am vergangenen Donnerstag im Ostsee-Städtchen Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) abgespielt haben. Eine 33-Jährige war morgens mit ihren Kleinkindern (2/3) auf der Straße unterwegs, als plötzlich ein Auto neben ihr hielt. Ein Mann sprang heraus und zog Mutter und Kinder in das Auto. Dann gab er Gas.

Mann zerrt Frau und zwei Kleinkinder in ein Auto

Augenzeugen gab es offenbar nicht. Die Polizei wurde erst auf den Fall aufmerksam, als sich die Eltern der 33-Jährigen ihre Tochter sowie die Enkel gegen 9.20 Uhr als vermisst meldeten. Im Laufe der nun folgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Ex-Lebensgefährte (35) die Frau und die Kinder entführt hatte. Die Spur führte nach Frankreich.

Von hier aus soll der 35-Jährige weitere Familienmitglieder aufgefordert haben, ihm auch das dritte Kind, einen Jungen, auszuhändigen. Fahnder spürten den Entführer am Montagnachmittag in einer Flüchtlingsunterkunft im französischen Sangatte auf und nahmen ihn fest.

Die Geiseln konnten unversehrt befreit werden. Zudem wurde der Bruder des 35-Jährigen festgenommen. Er soll an der Entführung beteiligt gewesen sein. Hintergrund soll ein Sorgerechtsstreit der getrennt lebenden Eltern sein.