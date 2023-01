In der Sylter Gastro-Szene tut sich was. Bis zum Sommer sollen gleich mehrere Strand-Restaurants auf der Nordsee-Insel eröffnen. MOPO zeigt auf, wo Gäste zukünftig auch mit Meerblick auf Sylt essen können.

In Hörnum, auf der Düne am Weststrand, startet die neue Strandwirtschaft „Landfein“ am 14. Februar in die aktuelle Saison. Die Gastgeber, Jost Rossel und sein Sohn Roman, sind vom Fach: Sie betreiben in Winterberg (Nordrhein-Westfalen) schon ein gleichnamiges Restaurant. Beide haben früher auch schon auf Sylt in der Gastronomie gearbeitet. Ihr Konzept für die Insel: „Das Überraschungsmenü ,Abendmahl‘ ist das Herz unseres Angebots. Nur der Hauptgang wird gewählt und die Gäste überlassen alle weiteren Gänge dem Team in der Küche“, schreiben sie auf ihrer Webseite.

Wenningstedt: Bauarbeiten für neues Lokal haben begonnen

Auf der Tageskarte bis 17 Uhr stehen vegane Süßkartoffel-Gnocchi mit Gemüse und Tomaten-Pesto (23,50 Euro), Sylter Lammbratwürstchen auf Rahmkraut und Kartoffelpüree (16,50 Euro) oder Matjes mit Schwarzbrot und Zwiebeln (16,50 Euro).

Auch in Wenningstedt stehen Veränderungen an: Im Sommer 2020 wurde das „Strandbistro“ am Hauptstrand durch einen Sandrutsch am Kliff so stark beschädigt, dass es abgerissen werden musste. Nun haben die ersten Bauarbeiten für ein neues Lokal begonnen.

Die Stahlstützen stehen schon mal: Hier entsteht ein neues „Strandbistro“ am Hauptstrand in Wenningstedt. Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup Die Stahlstützen stehen schon mal: Hier entsteht ein neues „Strandbistro“ am Hauptstrand in Wenningstedt.

Ein Foto auf der Seite des Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup zeigt, wie die ersten Stahlstützen für das Podest aus dem Sand ragen. Geplant sind ein Gastraum, ein Kiosk und eine Außenterrasse. Diesen Sommer sollen Gäste hier schon wieder essen können. Ab dem 1. Februar können sich Interessenten bewerben, die das neue Restaurant betreiben wollen.

Außerdem wird ein neuer Pächter für das legendäre „Wonnemeyer“ in List gesucht. Seit 2017 leitete Rüdiger Meyer das Restaurant im Sylter Norden – und hatte den Vertrag im Oktober recht überraschend nicht verlängert.

Die Gemeindevertretung wählt ab Februar dann aus allen Bewerbungen den Nachfolger aus. „Wir hoffen, dass zum Sommer dann zumindest der Kioskbetrieb schon wieder läuft“, heißt es in der Lister Kurverwaltung auf MOPO-Nachfrage.