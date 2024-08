Tragischer Unfall: 20-Jähriger stürzt in die Elbe und ertrinkt

Drama in Geesthacht im Kreis Herzogtum-Lauenburg: Ein 20-Jähriger verbrachte den lauen Sommerabend am Donnerstag mit Freunden auf einem Ponton im Hafen. Plötzlich stürzte er in die Elbe. Rettungskräfte kämpften Stunden um sein Leben – am Ende leider vergeblich.

Um kurz vor 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu den Hafenterrassen gerufen. Ein 20-Jähriger war zuvor in die Elbe gestürzt und sofort untergegangen. Seine Freunde konnten ihn nicht mehr sehen und wählten den Notruf.

Geesthacht: 20-Jähriger stürzt in die Elbe und geht unter

Feuerwehr sowie die DLRG rückten daraufhin mit mehreren Booten und Tauchern an. Mithilfe von Sonarbooten suchten sie den Uferbereich sowie das Umfeld des Pontons ab. Mehrere Taucher suchten den 20-Jährigen im trüben Wasser. Nach einer Stunde zogen sie ihn aus circa vier Metern Tiefe.

Die Rettungskräfte an Land begannen daraufhin sofort mit der Reanimation. Der 20-Jährige wurde in eine Hamburger Klinik transportiert. Wie die Polizei der MOPO am Freitagmorgen sagte, verstarb er dort kurz darauf. (aba)