Linke wollen durch Sylt ziehen – Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

„Freiheit für Sylt“ – so lautet das Motto der Demo, die am Samstag über die Insel ziehen will. Die Teilnehmer sollen aus dem linksextremen Spektrum kommen – etwas, was auf es Sylt so bisher nicht gab.

Ab 18 Uhr wollen mindestens 100 Menschen von Westerland nach Kampen ziehen, bestätigte ein Sprecher des Kreises Nordfrieslands der MOPO. Ob es mehr oder weniger werden, sei bisher nur Spekulation. Die Demo sei für zwei Stunden angesetzt. Die hiesige Versammlungsbehörde gehe von einem ruhigen Demonstrationsverlauf aus.

Linke ziehen durch Sylt – Polizei bereitet sich auf Großeinsatz vor

Weder der Kreis noch die Polizei wollten auf Nachfrage bestätigen, dass Linksextreme an der Demo teilnehmen, sie gar angemeldet haben. „Dazu machen wir keine Angaben“, sagten Sprecher beider Behörden. Im Internet kursieren dagegen entsprechende Ansagen mit szene-typischen Symbolen und Slogans, darunter „FCK CPS“ (Fuck Cops).

Die Polizei werde sich mit einem entsprechendem Aufgebot auf die Lage vorbereiten, so Sandra Otte von der für Sylt zuständigen Polizeidirektion Flensburg. „Wir werden beobachten, abstimmen und, wenn nötig, einschreiten.“ Unterstützung bekämen die Kräfte von der Bundespolizei, die vorrangig den Anreiseverkehr im Blick haben wird. (dg)