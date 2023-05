Erst ein Knall, dann Flammen – Großbrand bei Hamburg

Ein brennender Doppelcarport hat am Samstagmittag die Feuerwehr in Tensfeld (Kreis Segeberg) und umliegende Wehren in Atem gehalten. Rund 60 Retter waren im Einsatz, es entstand hoher Sachschaden.

Die Feuerwehr war gegen 12 Uhr in den Brunnenweg gerufen worden, wo Anwohner einen lauten Knall und Flammen gemeldet hatten. Beim Eintreffen der Retter standen ein Doppelcarport und mehrere Fahrzeuge in Flammen, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Carport und Fahrzeuge in Flammen – rund 60 Retter im Einsatz

Mehrere Wehren aus der Umgebung rückten an, ingesamt rund 60 Retter. Den Brand hatten die Einsatzkräfte nach rund 90 Minuten unter Kontrolle. Verletzte gab es nicht zu beklagen, aber sehr hohen Sachschaden. Die Polizei ermittelt.