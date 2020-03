Ermordete Nathalie (†23): Jetzt sucht die Polizei ihr Handy

Süderlügum -

Zwei Wochen lang wurde die 23-jährige Nathalie Minuth aus der Nähe von Flensburg bereits vermisst, als ihre Leiche in Nordfriesland gefunden wurde. Da noch Gegenstände der jungen Frau aus Stadum fehlen, hat die Polizei den Leichenfundort unweit der Grenzstraße bei Süderlügum am Mittwoch erneut abgesucht, auch in der Hoffnung, das verschwundene Handy der Toten zu finden.

Ausgerüstet mit Metalldetektoren suchten die Polizeitaucher am Mittwoch auch die mit Wasser gefüllten Gräben an der Grenzstraße ab. Dort wurde die vermisste Nathalie Minuth Anfang September tot aufgefunden. Mehrere Stunden dauerte der Einsatz, auch die Einsatzhundertschaft aus Eutin unterstützten die Flensburger Kollegen.



Polizei sucht Handy in Süderlügum am Leichenfundort

„Es wurde noch nicht alles gefunden“, so Stephanie Gropp, Sprecherin Staatsanwaltschaft Flensburg. Konkret sind die Beamten noch auf der Suche nach Nathalies Telefon, wie das „Nordfriesland Tageblatt“ berichtet.

Nathalie ermordet: Handy könnte bei Aufklärung helfen

„Es gibt zum Tatablauf noch viele Fragezeichen“, sagt Gropp, das Telefon sollte hilfreiche Hinweise liefern, ob etwas Brauchbares, vielleicht sogar das wichtige Handy gefunden wurde, konnte Gropp am Nachmittag noch nicht sagen. Im Fall von Nathalie Minuth ist ein Verdächtiger aus Humptrup festgenommen worden. (mdo)