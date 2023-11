Erkrankung am Steuer: SUV-Fahrerin rast in Geschäft – ein Verletzter

Es ist großes Glück, dass bei diesem Unfall in Flensburg nichts Schlimmeres passiert ist. Eine Autofahrerin sackte am Freitagmorgen hinter dem Lenkrad ihres SUV zusammen. Das Auto raste auf einen Gehweg und fuhr dann in ein Geschäft. Ein Passant wurde verletzt.

Ersten Polizeiangaben zufolge war die Autofahrerin (54) am Marrensdamm infolge einer Erkrankung hinter dem Lenkrad ihres VW Tiguan zusammengebrochen. Der Wagen raste unkontrolliert über den Gehweg, durchpflügte ein Beet und krachte dann in die Fassade eines Ladens.

Über Gehweg gerast und in ein Geschäft gekracht

Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach wenigen Minuten vor Ort. Die Retter versorgten die Autofahrerin sowie einen leicht verletzten Passanten. Er kam in eine Klinik. Die Frau lehnte einen Transport in ein Krankenhaus ab. Die Polizei ermittelt.