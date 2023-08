Bei Hamburg: Mann zieht Notbremse im Zug – seine Begründung überrascht

Bei einer Geschwindigkeit von rund 150 Stundenkilometern hat ein Bahnreisender in Schleswig-Holstein die Notbremse gezogen. Seine kuriose Begründung: Er hatte dringend Lust auf eine Zigarette.

Der Vorfall spielte sich am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr ab. Der Regionalzug war in Richtung Hamburg unterwegs, als der Mann die Bahn bei Elmshorn (Kreis Pinneberg) zum Stehen brachte, wie die Bundespolizei in Flensburg am Donnerstag mitteilte.

Elmshorn: Mann stoppt Zug für Raucherpause

Als Grund gab der 61-Jährige an, dass er dringend eine Zigarette rauchen musste. Die rund 150 Reisenden blieben unverletzt.

Nach der Betätigung der Notbremse blieb der Regionalzug auf freier Strecke liegen. Nach kurzem Halt konnte er seine Fahrt fortsetzen. Im Bahnhof Elmshorn erwarteten alarmierte Bundespolizist:innen den Mann.

Gegen den 61-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Missbrauchs von Notrufen. (afp/fbo)