Er war betrunken: Im Norden: Mann (21) rast in Graben – und flüchtet vom Unfallort

Horst -

Das war keine gute Idee: Am frühen Sonntagmorgen hat ein junger Autofahrer in Horst (Kreis Steinburg) einen Verkehrsunfall verursacht. Daraufhin flüchtete er vom Unfallort – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund.

Wie die Polizei-Pressestelle erklärt, war der 21-jährige Fahrer mit einem Volkswagen auf der Heisterender Chaussee aus Richtung Horst nach Hohenfelde unterwegs. Dabei verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen Graben.

Unfall in Horst: 21-Jähriger flüchtet vom Unfallort

Nach dem Crash flüchtet er vom Unfallort, die Beamten konnten den Halter des Fahrzeugs jedoch ermitteln und trafen den Verursacher wenig später an seiner Wohnadresse an. Laut Polizei gab er an, aus Unwissenheit die Polizei nicht informiert zu haben.



Im Norden: Betrunkener Fahrer rast in Graben

Doch der Grund könnte auch ein vorangegangener Alkoholkonsum sein. Nach einem Verdacht veranlassten die Beamten demnach einen Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 0,93 Promille.

Der Führerschein des Unfallfahrers wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Er muss sich nun auf ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheitsfahrt einstellen.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg

An seinem Fahrzeug entstand durch den Crash ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, die nicht weiter ärztlich versorgt werden mussten. (maw)