Er rettete drei Menschenleben: So bescheiden ist der Held aus dem Watt

Dieser Mann ist ein Held: Notfallsanitäter Felix Freund hat am Mittwochabend drei in Seenot geratene Männer aus der Elbe gerettet – und damit drei Menschenleben bewahrt. Dafür wird er nun auch in den sozialen Netzwerken gefeiert.

Die Männer waren nach einem Bootsunfall bei Neufeld im Kreis Dithmarschen in Seenot geraten. Sie hatten nach Angaben der Feuerwehr versucht, im Mündungsbereich der Elbe zu Fuß ans Festland zu gelangen – und waren bereits bis zur Brust im Schlick versunken, als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Dank eines Rettungshubschraubers der Firma Northern Helicopter und mithilfe von Lichtsignalen konnten die Einsatzkräfte die Gestrandeten orten.

Seenot in Neufeld: Dieser Mann rettete drei Menschenleben

Notfallsanitäter Felix Freund war derjenige, der die drei Männer aus dem Watt gezogen hat, bevor sie vollständig darin versunken wären. Der 30-Jährige kümmert sich in seinem Job um die technische Rettung, wozu auch die Wasserrettung zählt – für ihn war so ein Einsatz völlig normal. „Das war eine ganz normale Standard-Prozedur, für die wir regelmäßig trainieren. Wir sind auf solche Situationen immer vorbereitet“, erklärt Felix Freund der MOPO ganz bescheiden.

Die Helicopter-Firma postete auf Facebook ein Foto, das den Notfallsanitäter nach seinem Einsatz zeigt, im Hintergrund der Rettungshubschrauber. Seine ganzen Klamotten und der Heli sind voller Schlamm, doch Felix Freund strahlt trotzdem übers ganze Gesicht. „So sehen eben echte Helden aus. Respekt und danke für eure Arbeit!“, schrieb eine Nutzerin unter das Foto. Jemand anderes meinte: „So viel Realität sieht man selten. Klasse!“

Seenot auf der Elbe: Darum liebt der Retter seinen Job

Der Notfallsanitäter liebt seinen Job. „Ich mag es einfach, Menschen in schwierigen Situationen zu helfen, sei es die medizinische Versorgung oder die technische Rettung. Gerade die Abwechslung macht den Job so interessant“, erklärt Felix Freund. Was er außerdem besonders schätzt: „Jeden Morgen aufzuwachen und nicht zu wissen, was der Tag bringt.“