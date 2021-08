Er geriet in den Gegenverkehr: Polizei stellt Suff-Trucker mit ordentlich Promille

Wrist –

Die Polizei hat am vergangenen Freitag einen Lkw in Wrist (Kreis Steinburg) gestoppt. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil sie beobachtet hatten, dass der tonnenschwere Truck immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Die Beamten konnten Schlimmeres verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 206 zwischen Bad Bramstedt und Wrist. Hier war Autofahrern ein Lastzug aufgefallen, der immer wieder in den Gegenverkehr geraten war.

Wrist: Lkw gerät immer wieder in Gegenverkehr

Mehrere Streifenwagen rückten an. An der Bokeler Straße konnten die Beamten das tonnenschwere Gefährt stoppen – und staunten. Am Steuer saß ein stark angetrunkener Mann (51). Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab sagenhafte 2,46 Promille. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurde dem Trucker abgenommen.