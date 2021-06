Er faselt von Rache: Mann fuchtelt vor Polizeiwache mit Messer – Kinder fliehen

Bad Schwartau –

Ein 27-Jähriger hat vor dem Revier in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) bei Lübeck Ärger gemacht, gebrüllt – und die Beamten mit einem Messer in der Hand bedroht. Er gab an, sich rächen zu wollen.

Der polizeibekannte Mann hatte am Dienstagnachmittag vor dem Eingang der Wache gestanden und lautstark auf sich aufmerksam gemacht. Ein Polizeisprecher: „Als er in Angriffshaltung die Polizisten schreiend aufforderte, auf die Straße zu treten, flüchteten selbst vorbeigehende Passanten und Schulkinder aus diesem Bereich.“

Bei Lübeck: Mann fuchtelt vor Polizeiwache mit Messer

Anschließend soll der Mann mit dem Messer in die Innenstadt geflüchtet sein, wo er von Polizsten eingeholt und festgenommen wurde. „Hierbei leistete er erheblichen Widerstand“, so der Sprecher weiter. „Verletzt wurde niemand.“

Der 27-Jährige wurde einer Amtsärztin vorgestellt, die eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus veranlasste. Gegen den Mann wird jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Gegenüber den Beamten sagte er aus, er habe sich für einen früheren Polizeieinsatz gegen ihn rächen wollen. (dg)