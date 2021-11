350 Tonnen und mehrere Meter breit: Mit so einer Last kommt man nicht so einfach von A nach B. Da ist gutes Navigieren und Millimeterarbeit gefragt. Im Norden hat nun ein 700-Tonnen-Koloss die Reise geschafft – nach fast einer Woche.

Der Transformatoren-Schwertransport aus Lauenburg hat nach fast einer Woche sein Ziel im Umspannwerk in Oststeinbek erreicht. „Am Ende ging es nur noch 900 Meter geradeaus“, sagte ein Sprecher des Transportunternehmens am Dienstagabend.

Schwerlasttransport im Norden: Ampeln, Schilder und Bäume aus dem Weg geräumt

Eigentlich war geplant, dass das letzte Stück am Dienstagmorgen zurückgelegt werden sollte. Aber erst abends um 22.00 Uhr war es tatsächlich geschafft.

Für die letzte Kurve mussten zuvor von dem 48-achsigen Transporter zwölf Achsen ausgebaut werden, damit das Gefährt die vergleichsweise enge Biegung passieren konnte. Auch Bäume wurden beschnitten und Äste weggedrückt.

Der insgesamt rund 700 Tonnen schwere Transport mit dem 350-Tonnen-Transformator war in der Nacht zum Mittwoch in Lauenburg gestartet. Ursprünglich sollte er die 47 Kilometer lange Strecke in nur zwei Nächten zurücklegen. Für den Transport mussten Ampeln und Verkehrsschilder abmontiert werden. Nach Angaben des Sprechers stehen nun in den kommenden Tagen noch weitere Arbeiten an, etwa die Fundamentsetzung. (dpa/ncd)