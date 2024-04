Ein Feuer hat einen Döner-Grill in Elmshorn zerstört. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Wie eine Polizei-Sprecherin der MOPO sagte, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstagabend um 18:40 Uhr in die Königstraße alarmiert. In einem Dönerladen war Feuer ausgebrochen.

Elmshorn: Feuer in Döner-Grill – keine Verletzten

Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten sich die Kunden bereits nach draußen gerettet und auch in den Wohnungen über dem Lokal befanden sich keine Menschen mehr.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, war der Einsatz gegen 22 Uhr beendet. Die Bewohner konnten dann wieder zurück in ihre Wohnungen. Es wurde niemand verletzt.

Durch den Brand wurde das Innere des Dönerladens stark beschädigt. Wieso es zu dem Feuer kam, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (elu)