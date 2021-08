Eine Nacht, zwei Einsätze: Feuerwehr löscht Lagerhalle und 350 Strohballen

Elmenhorst –

Im Kreis Stormarn hat es innerhalb von nur 90 Minuten zwei schwere Brände gegeben: Zuerst traf es eine Lagerhalle in Bad Oldesloe, kurz darauf brannten 350 Strohballen in Fischbek, einem Ort der Gemeinde Elmenhorst.

Um kurz nach Mitternacht bekam die Feuerwehr den ersten Notruf. Eine Lagerhalle an der Kampstraße in Bad Oldesloe würde brennen. Früher war das Gebäude als Asylunterkunft genutzt worden, heute als Lagerraum vom Arbeiter Samariter Bund (ASB).

Bei Hamburg: Feuerwehr löscht Lagerhalle und 350 Strohballen

„Das Gebäude sollte eh abgerissen werden“, sagte ein Sprecher der Polizei. Vermutlich sei der Wert der gelagerten Gegenstände – Zelte und andere Unterstützungsmaterialien für Katastrophenfälle – sogar höher als der Schaden am Gebäude. Zur genauen Schadenshöhe wie auch zur Brandursache konnte die Polizei aber noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Um kurz nach 1.30 Uhr dann der nächste Alarm: 350 Strohballen standen auf einem Feld in Fischbek in Flammen. Schon auf der Anfahrt sei von weitem roter Feuerschein am Himmel zu sehen gewesen, berichten Feuerwehrleute.

Über mehrere hundert Meter mussten die Retter eine Löschleitung legen, erst dann konnte mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden. Dafür zog ein Bagger die Ballen auseinander, damit die Beamten an alle Glutnester kamen. Insgesamt waren zwei Strohmieten in Brand geraten, eine dritte konnte geschützt werden. Die Brandursache ist noch unklar – auch hier ermittelt die Polizei. (dg)