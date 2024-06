Einbruch in Arztpraxis im Norden – Täter erbeuten teure Geräte

In Kellinghusen (Kreis Steinburg) sind bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis eingebrochen. Die Einbrecher hatten es auf teure medizinische Geräte abgesehen.

Laut Polizei müssen die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag zugeschlagen haben. An der Hauptstraße verschafften sie sich über den Hintereingang gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Hier begaben sie sich zielgerichtet in das erste Obergeschoss und brachen die Tür zu einer Arztpraxis auf.

Zum Abtransport vermutlich Transporter genutzt – Zeugen gesucht

Dort durchwühlten sie Schränke und nahmen eine Geldkassette mit rund 50 Euro Bargeld an sich. Anschließend schleppten sie zwei schwere Ultraschall-Geräte im Wert von 20.000 Euro nach unten und transportierten diese vermutlich mit einem Transporter ab. Die Polizei sucht Hinweise auf die Täter unter Tel. (04821) 6020.