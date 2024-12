Einbrecher wählten ungewöhnlichen Weg – Polizei sucht Zeugen

In Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Einbrecher versucht, in einen Supermarkt an der Hauptstraße einzusteigen. Der Vorfall wurde erst am Montagmorgen gegen 5 Uhr von einer Mitarbeiterin bemerkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Einbrecher auf das Dach des Marktes und entfernten mehrere Dachziegel, um in das Gebäude zu gelangen.

Sandesneben: Einbrecher entfernen Dachziegel

Ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Der genaue Tatzeitraum ist bislang unklar. Die Ratzeburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Informationen können unter der Telefonnummer (04541) 809-0 gemeldet werden.