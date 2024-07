BMW-Fahrer fährt in Biker – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Wentort (Kreis Herzogtum Lauenburg): Dort ist am Sonntagvormittag ein BMW-Fahrer in einen Motorradfahrer gefahren. Der Biker wurde schwer verletzt.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11.30 Uhr im Bereich der Einmündung vom Südring in die Straße Am Sportplatz. Hier hatte ein BMW-Fahrer abbiegen wollen und dabei ein entgegenkommendes Motorrad übersehen. Es kam zur Kollision.

Motorradfahrer verletzt in Klinik

Dabei wurde der Biker verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam dann in eine Klinik. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Rettungsarbeiten ab.