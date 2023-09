Durch Sonne geblendet? Mutter rammt Betonkübel – drei Kinder verletzt

Bei einem Unfall in Alveslohe (Kreis Segeberg) ist am Donnerstagmorgen eine Familie verletzt worden. Laut ersten Informationen der Polizei soll die BMW-Fahrerin (33) einen am Straßenrand abgestellten Betonkübel übersehen haben.

Der SUV riss einen Teil des Kübels mit sich, fuhr weiter über einen Grünstreifen und kippte schließlich in einen Straßengraben. Die 33-Jährige wurde dabei schwerer verletzt, ihr Begleiter und die drei Kinder erlitten leichtere Verletzungen. „Alle kamen vorsorglich ins Krankenhaus“, so ein Polizeisprecher.

BMW rammt Betonkübel: Fahrerin durch Sonne geblendet?

Anfangs war noch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, weil zu der Zeit unklar war, ob und wie schwer die beteiligten Personen verletzt waren.

Das könnte Sie auch interessieren: 18-Jähriger zerlegt Papas Mercedes

Die Straße blieb für die Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt: Möglich sei, dass die Fahrerin durch die tief stehende Sonne geblendet wurde. Der Sprecher: „Die Ermittlungen werden Klarheit bringen.“