Drogen im Spiel? Schwerer Autobahn-Unfall bei Hamburg – mehrere Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall auf der A24 in Richtung Hamburg: Am Sonntag krachte dort ein Toyota-Transporter in einen VW Polo. Mehrere Menschen wurden teils schwer verletzt. Offenbar waren bei dem Crash auch Drogen involviert.

Gegen 17 Uhr fuhr am Sonntag im dichten Verkehr kurz vor Witzhave ein Toyota-Kleinbus mit drei Personen auf einen VW Polo auf, ebenfalls mit drei Personen besetzt, der plötzlich gebremst hatte. Laut Polizei wurden dabei in dem VW eine Person leicht, eine weitere schwer am Rücken verletzt.

A24: Drei Verletzte nach Auffahrunfall – VW-Fahrer offenbar unter Drogen

Auch in dem Toyota erlitt eine Person leichte Verletzungen. Sie alle wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, beide Fahrzeuge waren nach dem Crash ein Totalschaden.

Offenbar hatte der Fahrer des VW Drogen konsumiert, bei ihm besteht der Verdacht auf Betäubungsmittel, wie ein Polizeisprecher sagte. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (alp)