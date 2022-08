Drei Hektar Feld in Brand: Landwirte unterstützen Feuerwehr

Im schleswig-holsteinischen Landkreis Segeberg kam es am Samstag zu einem Feuer, bei dem eine drei Hektar große Feldfläche brannte. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, die von Landwirten bei den Arbeiten unterstützt wurden.

Gegen 14 Uhr wurde das Feuer gemeldet, das in der Umgebung Hitzhusen nahe der B206 Richtung Föhrden-Barl auf einem Stoppelfeld ausgebrochen war.

Die Freiwillige Feuerwehr Hitzhusen wurde dabei von den Feuerwehren Weddelbrook, Föhrden-Barl und Bad Bramstedt unterstützt, so ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg.

Drei Hektar Stoppelfeld brennen im Kreis Segeberg

Bei den Löscharbeiten sollen auch dort ansässige Landwirte mitgeholfen haben, die mit ihren Maschinen eine Schneise schnitten, um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Gegen 15 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht, so der Sprecher. Laut der Polizei könnte der Brand direkt an der Böschung zur B206 entstanden sein, so die „Kieler Nachrichten“. Die genaue Ursache ist jedoch bisher unklar. (to)