Dramatisches Feuer: Drei Hunde verenden bei Wohnungsbrand

Am Montag kam es in Barlt im Kreis Dithmarschen kurz nach 12 Uhr zu einem Brand in einer Einliegerwohnung. Die Feuerwehren aus Barlt, Elpersbüttel und Busenwurth rückten mit insgesamt 25 Einsatzkräften in die Dorfstraße aus und löschten das Feuer.

Wie die Feuerwehr wenig später feststellen musste, kamen bei dem Brand drei Hunde der Bewohnerin ums Leben, die in der Wohnung eine Hundezucht betreibt. Weitere Hunde konnten glücklicherweise gerettet werden. Die Bewohnerin wurde mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr im Kreis Dithmarschen im Einsatz

Nachdem die Feuerwehr die Wohnung ausgiebig mit einem Hochleistungslüfter belüftet hatte, konnten die Einsatzkräfte nach rund einer Stunde wieder abrücken. Die Dorfstraße war während des Einsatzes in beiden Richtungen voll gesperrt.