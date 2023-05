Dramatischer Einsatz im Norden: Ein Toter und eine Schwerverletzte

Drama im Norden: Bei einem Feuer in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Eine Frau konnte sich ins Freie retten, ist aber lebensgefährlich verletzt.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 1.35 Uhr in die Straße Heisterbrede gerufen. Anwohner hatten starken Qualm gemeldet, der aus einem Einfamilienhaus aufstieg. Weil sich in dem Haus noch Menschen aufhielten, wurde Großalarm ausgelöst. Mehrere Wehren aus der Umgebung sowie ein Notarzt rückten an.

Lebloser Mann aus brennendem Haus geborgen

Bei Eintreffen der Retter hatte sich eine Frau bereits ins Freie gerettet. Sie hatte lebensgefährliche Verletzungen und kam in eine Klinik. Kurz darauf wurde ein lebloser Mann im Wohnhaus geborgen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die Brandursache.