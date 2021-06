Drama in Hotelzimmer: Erwürgt! Mutter lag tot neben ihrem Baby – Mann verhaftet

Rendsburg –

Schrecklicher Fund in der Nacht zum 13. Februar im Hotel Pelli-Hof in Rendsburg: In einem Zimmer lag eine tote Frau, 24 Jahre alt. Neben ihr: ihr sechs Monate altes Baby, unversehrt, und ein verletzter Mann (28). Nach neuesten Erkenntnissen hat er die junge Mutter in Anwesenheit ihres Kindes erwürgt und sich die Verletzungen selbst zugefügt.

Was geschah in dem Hotelzimmer? Wie die Staatsanwaltschaft in Kiel bestätigte, wird bei den Ermittlungen von einem „vorsätzlichen Tötungsdelikt“ ausgegangen. Verdächtig sei der Begleiter der Frau. Der Mann kam in die JVA Neumünster.

Rendsburg: Mutmaßlicher Täter hatte Opfer schon früher misshandelt

Er hatte der jungen Mutter den Angaben zufolge bereits im September 2019 Gewalt angetan. Das Amtsgericht Rendsburg erließ damals einen Strafbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz.

Kind der Toten im Hotelzimmer in Rendsburg

Das Kind der Toten sei unversehrt, so der Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Es kam zunächst zu einer Pflegefamilie.

Bei der Frau handelt es sich um eine Deutsche aus Schleswig-Holstein. Zu der Nationalität des mutmaßlichen Täters gibt es noch keine Informationen. (dpa/mp)