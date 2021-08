Drama bei Hamburg: Alkohol-Fahrt mit Jetski über die Elbe – Frau liegt leblos im Wasser

Kollmar –

Unfall-Drama auf der Elbe westlich von Hamburg: Ein nächtlicher Ausflug mit einem Jetski endete für ein Pärchen in der Nacht zu Sonntag beinahe tödlich. Die Wassersportler hatten sich nach Mitternacht bei Kollmar (Kreis Steinburg) in der Dunkelheit auf den Weg nach Glückstadt gemacht – und verunglückten. Nach einem Großeinsatz der Rettungskräfte wurden beide schwer verletzt im Wasser treibend aufgefunden. Die Frau musste reanimiert werden.

Wie die Polizei bestätigte, hatten sich der Mann (45) und seine Begleiterin (33) um kurz nach Mitternacht auf einen Jetski gesetzt. Beide sollen alkoholisiert gewesen sein. Zusammen wollten sie auf der Unterelbe nach Glückstadt fahren. Kurze Zeit später fehlte von beiden jede Spur. Freunde und Bekannte alarmierten daher die Rettungsleitstelle.

Hamburg: Paar fährt nachts mit Jetski über die Elbe – Frau leblos im Wasser

Die Retter rückten nach und nach mit immer mehr Kräften an. Auch aus Niedersachsen und Hamburg wurden Helfer angefordert. Rund zehn Kleinboote und das Hamburger Polizeiboot „Afrika Höft“ suchten in der Dunkelheit die Elbe ab. Am Ufer waren weitere Retter im Einsatz.

Gegen 1 Uhr entdeckte die Besatzung eines der Rettungsboote den Jetski in Höhedem Leitdamm Pagensand. Daneben trieb die Frau leblos im Wasser. Sie konnte vor Ort reanimiert werden. Kurze Zeit später wurde dann auch ihr Begleiter gefunden. Er war schwer verletzt. Bei beiden besteht Lebensgefahr.

Jetski-Unfall bei Hamburg: Polizei ermittelt

Beide kamen mit dem Notarzt in eine Klinik. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen übernommen und klärt die Unglücksursache. Der Jetski wurde sichergestellt. Das befahren der Elbe in der Dunkelheit mit unbeleuchteten Jetskis ist verboten.