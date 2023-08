Direkt vor seinem Elternhaus: Junge (10) stirbt bei Unfall

Ein tragischer Unfall hat sich am Montagvormittag in der Norderstraße in Braderup (Kreis Nordfriesland) ereignet. Dabei wurde ein Zehnjähriger von einem Auto erfasst und getötet. Er starb direkt vor seinem Elternhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr. Eine 29-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Kombi die Norderstraße entlang, als der Junge auf die Straße fuhr. Nach jetzigem Ermittlungsstand war er mit einem Hoverboard, einem zweirädrigen Fahrzeug ohne Lenkstange, auf die Straße gefahren und von dem Fahrzeug erfasst worden. Notarzt und Rettungssanitäter versuchten den Jungen zu reanimieren. Erfolglos. Er starb noch am Unfallort.

Notfallseelsorger betreuten Angehörige

Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Notfallseelsorger betreuten Angehörige und Zeugen. Um die genaue Unfallursache zu untersuchen, soll nun ein Sachverständiger eingesetzt werden. (wb)