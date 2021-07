Direkt neben einer Tankstellle: Dachstuhl eines Wohnhaus brennt

Eddelak –

Dieser Einsatz stellte die Feuerwehrleute vor eine echte Herausforderung. In Eddelak (Dithmarschen) stand am Sonnabend Dach eines Einfamilienhaus in Flammen. Und das direkt gegenüber einer Tankstelle. Die Retter hatten alle Mühe, den Brand rechtzeitig unter Kontrolle zu bringen.

Um 17.30 Uhr steigt am Samstagnachmittag Qualm aus einem Haus an der Bahnhofstraße auf. Als die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, schlagen bereits Flammen aus dem Dach. Sofort wird Großalarm gegeben.

Mehrere Wehren aus den benachbarten Dörfern und eine Drehleiter aus Brunsbüttel rücken an. Fieberhaft versuchen die Retter, die meterhohen Flammen zu löschen. Durch einen leichten Wind und Funkenflug besteht Gefahr, dass auch die gegenüberliegende Tankstelle erfasst werden könnte.

Die Feuerwehr musste verhindern, dass auch die Tankstelle durch Funkenflug erfasst wird. Westküsten-News Foto:

Nach gut drei Stunden haben die Feuerwehrmänner es geschafft und den Brand gelöscht. Das Haus ist jedoch so stark in Mitleidenschaft gezogen worden. dass es unbewohnbar ist. Die fünfköpfige Familie, die das Haus bewohnte, wurde anderweitig untergebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.