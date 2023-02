Sie bemerkte den kleinen Knoten in der Brust beim Duschen: „Mein Bauchgefühl hat mir sofort gesagt, dass ich zum Arzt muss“, erzählt Yvonne Deharde der MOPO. Dehardes Mutter war früh an Brustkrebs gestorben – und tatsächlich bestätigten sich die schlimmen Befürchtungen: Was die Kielerin beim Duschen entdeckte, war ein Tumor. Wie wird man mit so einer Diagnose fertig?



„Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg“: Als Yvonne Deharde gesagt bekam, dass sie Krebs hat, änderte sich auf einmal alles. Die Kielerin war damals 38 Jahre alt, hatte eine sechsjährigen Tochter und einen dreijährigen Sohn. „Mein erster Gedanke war: Ich kann und darf noch nicht gehen. Meine Kinder sind noch so klein und brauchen mich. Ich möchte noch miterleben, was sie erleben.“



Bereits zehn Tage später begann die Behandlung aus Chemotherapie, Operation und Bestrahlung. Mehrere Monate kämpfte Yvonne Deharde so gegen den Krebs.