Erst „Nadia“, jetzt „Ylenia“ – und „Zeynep“ steht schon in den Startlöchern. Hamburg wird derzeit von einer Reihe schwerer Stürme heimgesucht. Auch diese Woche schütteln Orkanböen mit bis zu 110 Stundenkilometern die Hansestadt durch. Die Ansage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lautet: Warnstufe rot, bleiben Sie Zuhause!

Arne Schrödter (29) aus Bad Schwartau und Leif Klöfkorn (31) aus Travemünde denken gar nicht daran. Arne arbeitet eigentlich im Baugewerbe, Leif in der Gastronomie, beide sind „Sturmjäger“, nennen sich „Storm Hunters Germany“ und betreiben diverse Web- und Social-Media-Seiten. Spektakuläre Videos zeigen, wie sie sich gegen den Wind lehnen, dem Sturm trotzen. Zieht ein Unwetter auf, ziehen sie los.

Ihr Ziel sind Plätze in der ersten Reihe beim Natur-Spektakel. Dabei treibt die beiden Freunde nicht nur Abenteuerlust: Sie möchten die Bevölkerung vor gefährlichen Wetterlagen warnen und dokumentieren, wie Wetterphänomene sich aufbauen. Gewitter, Stürme und Orkane, aber auch starke Schneefälle sind für sie interessant. Ihre Fotos und Videos posten sie auf ihrer Facebook-Seite.

Storm Hunters Germany Ein Foto aus sonnigeren Tagen: Seit 2018 verfolgen die „Storm Hunters Germany“ gemeinsam Unwetter. Ein Foto aus sonnigeren Tagen: Seit 2018 verfolgen die „Storm Hunters Germany“ gemeinsam Unwetter.

Die Mitglieder der „Storm Hunters Germany“ sind über ganz Norddeutschland, aber auch in Thüringen verteilt und gut vernetzt. Während andere vor dem norddeutschen Schmuddelwetter in die Sonne fliehen, verfolgen sie das schlechte Wetter mitunter bis nach Dänemark und Holland. Dafür werten sie die Messdaten verschiedener Wetterdienste aus. Eine genaue Beobachtung ist wichtig, damit es für sie nicht zu gefährlich wird. Sie fahren niemals in den Kern einer Unwetterzelle hinein, es gibt klare Absprachen: Wenn es zu riskant wird, ist Schluss. Für Übermut ist im Team kein Platz.

Seine Leidenschaft für Unwetterfronten hat Leif Klöfkorn 2015 entdeckt. Eines Abends war er mit Freunden in Travemünde am Strand, als die Gruppe von einem Gewitter überrascht wurde. „Wir haben uns an der Lotsenstation untergestellt – von dort konnten wir beobachten, wie die Blitze ins Wasser einschlugen“, erzählt er im Gespräch mit der MOPO. „Plötzlich war es taghell und es gab ein Getöse, als würden 10 Düsenjets starten.” Wenn Klöfkorn den Moment beschreibt, wirkt er selbst wie vom Blitz elektrisiert. Dabei haben Gewitter ihm als Kind große Angst gemacht: „Ich habe mich dann immer im Keller versteckt, weil es mit zu laut war”, erinnert er sich.

Nach der prägenden Erfahrung am Strand kontaktierte Klöfkorn den langjährigen Sturmjäger Arne Schrödter über Facebook. Seit 2018 fahren die Männer als Team an die Schauplätze der Naturereignisse, während ihre Ehefrauen es sich Zuhause gemütlich machen. Auch dieses Wochenende werden sie wieder im Einsatz sein: Sturmtief „Zeynep” ist angekündigt.