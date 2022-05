Tourismus im Norden fast auf Vor-Corona-Niveau – aber nicht alle profitieren

Der Fremdenverkehr in Schleswig-Holstein ist laut Statistikamt Nord glimpflich durch das zweite Corona-Jahr 2021 gekommen: Insgesamt lagen die Umsätze im vergangenen Jahr nur noch 8,4 Prozent unter dem Niveau von 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie. Aber: Der Trend geht weg vom Hotel, hin zur Ferienwohnung.

Allerdings profitierten nicht alle Bereiche gleichermaßen von der Erholung: In Hotels, Gasthöfen und Pensionen waren die Umsätze ohne Bereinigung um die Inflation um 20,4 Prozent geringer als 2019. Dafür gab es bei Ferienhäusern und -wohnungen sowie Jugendherbergen einen Zuwachs um 28 Prozent. Die Umsätze der Campingplätze stiegen um knapp 13 Prozent. Absolute Zahlen nannten die Statistiker nicht.

Schleswig-Holstein: Fremdenverkehr knüpft an vor Corona-Zeit an

Die unterschiedlichen Trends zeigen sich auch am Arbeitsmarkt: Unter dem Strich sank die Zahl der in den Beherbergungsunternehmen Beschäftigten zwischen 2019 und 2021 um 16,4 Prozent.

„Während der Rückgang in den Hotels, Gasthöfen und Pensionen bei 20,9 Prozent lag, blieb die Zahl bei den weiteren Ferienunterkünften fast unverändert“, berichteten die Statistiker. (mp/dpa)