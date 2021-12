Tierischer Einsatz am Dienstagvormittag in Oering (Kreis Segeberg). Ein gewichtige Kuh hatte sich dort zwischen zwei Metallstreben eines Heuunterstandes verfangen. Die Feuerwehr rückte an und befreite das Tier aus dem Dilemma.

Die fünfjährige Milchkuh Hermine hatte über die Feiertage wohl ordentlich zugelegt. Und das wurde ihr zum Verhängnis. Die Futterstelle in einem Heuunterstand auf einer Weide erreichte sie bis dato mühelos. Die Streben aus Metall, die dem Dach Halt geben, waren für sie bislang kein Hindernis. Bis Dienstag 11 Uhr.

Oering: Feuerwehr befreit eingeklemmte Kuh

Nach einer ausgiebigen Mahlzeit wollte das Tier auf die Weide zurück und blieb zwischen den Streben stecken. Die Feuerwehr musste anrückten. Die Retter durchtrennten eine der Metallstreben und befreiten die Kuh. Ob der Besitzer, ein Landwirt aus dem Ort, Hermine nun auf Diät setzt, wurde nicht überliefert.