Dichter Rauch zieht durchs Dorf: Hausbrand im Norden

Großeinsatz im Kreis Segeberg: Im Keller eines Einfamilienhauses an der Willingrader Straße in Groß Kummerfeld ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 7 Uhr wurde die Feuerwehr über die Leitstelle informiert. Anrufer sprachen von Flammen und dichtem Rauch. Mehrere Wehren wurden daraufhin entsandt, wie ein Sprecher sagte.

Hausbrand rasch gelöscht

Das Feuer wurde kurz darauf im Keller lokalisiert: Mit Atemschutzmasken betraten die Retter das Gebäude, tasteten sich im Rauch bis in den Keller vor und löschten den Brand. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand.

In dem Haus sollen aktuell Renovierungsarbeiten stattfinden. Die Brandursache ist noch unklar. Die örtliche Polizei hat Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (dg)