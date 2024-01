Als der Abrissbagger am Morgen des 8. Dezember im Zentrum Lauenburgs anrückt, steht ein Dorn im Auge der Stadtverwaltung kurz davor, gezogen zu werden. Fast fünf Jahre nachdem ein historisches Fachwerkhaus abbrannte, wird die Ruine an der Hamburger Straße schließlich abgerissen. Der Bürgermeister löst damit sein Versprechen ein, den „Schandfleck“ zu beseitigen. Doch kurz vor dem Jahreswechsel eilen Polizei und Feuerwehr erneut zum ehemaligen Brandort – diesmal ist das Nachbarhaus in Gefahr.