Erst verzögerte sie sich um Jahre – jetzt soll sie viel länger dauern als geplant. Die Sanierung der A21 bei Bad Segeberg geht in die nächste Runde und beschäftigt den Norden. Dazu kommt nun, dass etliche Brücken der Autobahn marode sind.

Ab dem heutigen Montag wird wieder an der Autobahn zwischen Schnackendorf und Leezen gearbeitet. Die Autobahn GmbH Niederlassung Nord des Bundes, die für die Fernstraßen zuständig ist, kündigte wandernde Tagesbaustellen an. Zwischen den Anschlussstellen Leezen und Schwissel werden Datenkabel in Richtung Norden verlegt.

Dauerbaustelle im Norden: A21 wird weiter saniert

Bis zum 8. April kann es aufgrund der Datenkabel-Verlegung zu kurzzeitigen Sperrungen des Hauptfahrstreifens kommen. Der Verkehr läuft dann einspurig auf dem Überholfahrstreifen am Baustellenbereich vorbei.

Im Frühling soll es dann mit den Sanierungsarbeiten an der A21 weitergehen. Diese sollten eigentlich im Dezember 2021 fertiggestellt sein, doch im Herbst vergangenen Jahres rückte die Sanierungsfirma vorzeitig ab – nach Angaben der Autobahn GmbH wurde mit der zuständigen Straßenbaufirma aus Osnabrück in beiderseitigem Einvernehmen ein Auflösungsvertrag geschlossen. Gründe wurden nicht genannt, berichteten die „Kieler Nachrichten“.

Asphalt, Entwässerung, Brücken – alles muss neu

Wie die Zeitung berichtet, sollen die neuen Sanierungsarbeiten ab dem Frühling nun auch noch länger dauern als geplant – bis November 2022. Die Verlängerung habe zum Hintergrund, dass nun auch noch Entwässerungen auf 4,5 Kilometern erneuert werden müssen.

Sanierungsbedürftig sind nun scheinbar auch noch einige Brücken der A21, die in „nicht ausreichendem Bauwerkszustand“ sind, heißt es. Das kam durch einen Zustandsbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen heraus. Demnach bedürfen die beiden Brücken der A21 über die B432 in Högersdorf und über die K102 (Bad Segeberg-Fahrenkrug) und die Bahnlinie (Bad Segeberg-Neumünster) beim Obi-Baumarkt in näherer Zukunft eine Instandsetzungsmaßnahme. Auch die Brücke, die bei Daldorf die K39 über die A21 führt, wird von der Bundesanstalt schlecht benotet.

Das bedeute akut nicht zwangsläufig eine Nutzungseinschränkung des Bauwerks, betont die Bundesanstalt. Die schlechte Einstufung könne demnach auch mangelnde Verkehrssicherheit sein, wie beispielsweise fehlende Gitterstäbe im Geländer.