Das gab es noch nie: Zwei Kreuzfahrtschiffe stecken seit zwei Wochen in Kanal fest

Brunsbüttel

Die Sturmtiefs der vergangenen Wochen sorgten in Hamburg und dem Norden für Chaos und Verspätungen – doch eine Verspätung ist dann doch äußerst ungewöhnlich: Seit über zwei Wochen sind zwei neue Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal gestrandet. Die Überführungsfahrt zum Rhein konnte aufgrund der Stürme bislang nicht stattfinden.

Bereits am 7. Februar starteten die „Viking Hervor" und „Viking Gersemi" zur Überführung von Rostock zum Rhein – doch weiter als bis nach Brunsbüttel kamen die Schiffe nicht. Die stürmischen Wellen der Nordsee verhinderten bislang eine sichere Überfahrt zur Eingangsschleuse am niederländischen Ijsselmeer, wie die „Kieler Nachrichten" berichten.

Brunsbüttel: Sicherheitsmaßnahmen an Deck reichen nicht gegen Sturmwellen

An Board wurden Sicherungsmaßnahmen gegen die hohen Sturmwellen getroffen: Alle Fenster in den unteren Decks wurden mit Holzplatten geschützt – und doch reichten diese Vorkehrungen nicht gegen die Anfang Februar auf der Nordsee herrschenden Wellenhöhen aus.

Am 8. Februar legten die beiden 135 Meter langen Neubauten in Brunsbüttel an und warten seither auf ein kleines Zeitfenster, indem eine kurze Wetterbesserung in Sicht ist. Mitte der Woche könnte es nun endlich soweit sein, doch viel Zeit bleibt den Kreuzfahrtschiffen nicht – für das Wochenende ist bereits der nächste Sturm angekündigt.

Nord-Ostsee-Kanal: Weiterer Schiffs-Neubau erwartet

Die beiden Schiffe sollen ab Ende März auf dem Rhein zwischen Amsterdam und Basel zum Einsatz kommen. Vorher sollen die „Viking Hervor" und die „Viking Gersemi" der Schweizer Reederei „Viking River Cruises" in den Niederlanden die Endausrüstung erhalten und von Deutschland in die Schweiz umgeflaggt werden, so die „Kieler Nachrichten".

Auf dem Nord-Ostsee-Kanal wird bereits der nächste Schiffs-Neubau erwartet, auch wenn das verspätete Duo diesen noch nicht einmal verlassen hat. Am Dienstag soll in Kiel die in Rostock gebaute Maschinenraum-Sektion der neuen „Aidacosma" in den Kanal eingeschleust werden – zwei Schlepper überführen die Sektion zur Meyer Werft nach Papenburg. Der Neubau „Aidacosma" soll voraussichtlich ab Mai 2021 von Kiel aus starten. (mp)

