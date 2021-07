Dampfer rammt Poller – neun Verletzte

Die Fähre „Gaarden“ hat am Samstagmittag den Anleger in Möltenort im Kreis Plön gerammt. Mit an Bord: 260 Passagiere. Neun Personen wurden verletzt.

Wie die „Kieler Nachrichten“ berichteten, riss der Aufprall ein Loch in die Kaimauer. Der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Altheikendorf wurden umgehend alarmiert.

Kieler Förde: Fähre kracht gegen Anleger

Laut Angaben der Polizei haben sich neun Personen bei dem Unfall leicht verletzt. Drei von ihnen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Medienberichten war das Schiff mit mindestens zwei Knoten gegen den Anleger geprallt. Viele Passagiere seien zu Boden gestürzt. Immerhin: Es drang kein Wasser ins die Fähre ein. (sd)