Dänemark öffnet seine Grenzen : Das müssen Urlauber jetzt wissen

Padborg/Harrislee –

Sommerurlaub in Dänemark? Ab Montag ist das wieder möglich. Das Land öffnet in der kommenden Woche seine Grenzen für Urlauber und Schleswig-Holsteiner. Der bislang geschlossene Übergang bei Padborg wird wieder passierbar. Die dänische Polizei rechnet mit Staus.

Um einem Verkehrs-Chaos vorzubeugen, empfiehlt die dänische Polizei, Verkehrsnachrichten zu verfolgen und zu Tageszeiten einzureisen, in denen möglicherweise nicht so viel Verkehr herrscht. Es soll kontinuierlich – unter anderem mit Tweets in dänischer, deutscher und englischer Sprache – über die Verkehrssituation informiert werden. Um die Kontrollen möglichst zügig durchzuführen, wurde laut der dänischen Polizei zusätzliches Personal angefordert.

Dänemark: Grenze bei Padborg wieder geöffnet

Seit dem 14. März waren wegen der Corona-Pandemie von den 13 permanenten Grenzübergängen an Straßen nur drei geöffnet gewesen. Seit Sonnabend können Urlauber, Pendler und Lastwagen zumindest täglich von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr zusätzlich die Grenze bei Padborg passieren. Die Übergänge bei Frøslev an der A7, bei Sæd in der Nähe von Tønder an der Westküste und Krusau in der Nähe von Flensburg bleiben weiterhin rund um die Uhr geöffnet.

Das könnte Sie auch interessieren:Ferien trotz Pandemie Mallorca lädt fast 11.000 Deutsche zu Corona-Testurlaub ein

Sofern mindestens sechs Übernachtungen gebucht worden sind, dürfen deutsche, norwegische sowie isländische Urlauber am Montag wieder in Dänemark Urlaub machen. Es werden bereits an diesem Tag deutsche Gäste in rund 14.000 gebuchten Ferienhäusern erwartet, darunter allein 5300 in Südjütland, wie der dänische Rundfunksender DR vor einigen Tagen unter Verweis auf Zahlen des zuständigen Branchenverbandes berichtete.

Schleswig-Holsteiner dürfen ohne triftigen Grund einreisen

Für die Einwohner Schleswig-Holsteins gehen die Lockerungen an der Grenze noch weiter: Sie dürfen von Montag an nach Angaben des dänischen Justizministerium ohne triftigen Grund wieder nach Dänemark einreisen.

Deutschland beendet seine Grenzkontrollen am Dienstag endgültig. Bereits in den Tagen zuvor werden die Kontrollen aber schrittweise zurückgefahren.

Am jetzt wieder geöffneten Übergang bei Padborg etwa konnten Autofahrer und Lastwagen die Grenze nach Schleswig-Holstein am Sonnabendmorgen ohne Kontrollen passieren. In Krusau hingegen war die Bundespolizei noch im Einsatz. (dpa/lmr)