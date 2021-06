Dachstuhlbrand bei Hamburg: 20 Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen

Bad Oldesloe –

Großeinsatz für die Bad Oldesloer Feuerwehr. In der Nacht zu Freitag ist in einer Dachwohnung ein Brand ausgebrochen. Die Retter rückten mit mehreren Wehren an und löschten mehrere Stunden. 20 Bewohner mussten das Haus verlassen und betreut werden.

Mitten in der Nacht reißen schrillende Rauchmelder die Bewohner eines Hauses am Berliner Ring aus dem Schlaf. Dann bemerken sie starken Brandgeruch und Rauch, sie wählen den Notruf der Feuerwehr. Als die Retter am Einsatzort eintreffen, fordern sie sofort Verstärkung an: Im Dachgeschoss brennt eine Wohnung.

Feuer in Bad Oldesloe: Wohnung im Dachgeschoss brennt

Eine dunkle Rauchwolke steht über dem Haus. Die Bewohner können sich rechtzeitig ins Freie flüchten. Über eine Drehleiter bekämpfen Feuerwehrmänner den Brand. Sie sehen eine verschreckte Katze über das Dach huschen. Als sie diese retten wollen, flüchtet das Tier und bringt sich in Sicherheit. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Rund 20 von ihnen wurden vor Ort betreut.

Nach gut drei Stunden war der Brand gelöscht. Über die Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.