Dachstuhl ausgebrannt: Villa mit Solaranlage steht in Flammen

Am Dienstagnachmittag stand in Wohltorf in Schleswig-Holstein ein Dachstuhl in Flammen. Auf dem Einfamilienhauses war eine Solaranlage befestigt. Die Feuerwehr löschte mehrere Stunden lang.

Am Dienstagmittag um 13.30 Uhr stieg in der Straße Kirchberg in Wohltorf Rauch über einem Einfamilienhaus auf. Aufmerksame Nachbarn alarmierten die Feuerwehr: „Das Telefon hat geklingelt wie verrückt. Mindestens zehn verschiedene Anrufer haben uns über den Brand informiert“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr-Rettungsleitstelle Süd in Bad Oldesloe.

Der Dachstuhl der Villa ist vollständig ausgebrannt.

Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Einsatzkräften an. Es befand sich niemand im Haus. Nach drei Stunden war das Feuer gelöscht. Der finanzielle Schaden dürfte enorm sein – der Dachstuhl ist vollständig ausgebrannt.

Das könnte Sie auch interessieren: 355 Euro für einen Rentner-Klogang: „Dieser Prozess ist eine Schande für Hamburg“

Auf dem Dach der Villa war eine Solaranlage befestigt. Ob der Brand durch einen elektrischen Defekt der Anlage ausgelöst wurde, ist bisher unklar. Die Brandursachenermittler haben die Arbeit aufgenommen.