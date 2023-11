Dach brennt: Großeinsatz der Feuerwehr im Norden

In Lütjenbornholt ist es am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Das Dach eines Einfamilienhauses stand in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Gegen 20.20 Uhr hatten Nachbarn eines Hauses in der Dorfstraße Flammen aus dem Dach eines leerstehenden Hauses gemeldet, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Mehrere Wehren, auch aus dem Umkreis, waren im Einsatz, weil zunächst befürchtet werden musste, dass sich im Inneren des Hauses noch Personen aufhalten könnten.

Rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Das bestätigte sich zum Glück nicht. Trotz intensivem Löscheinsatz durch mehr als 50 Retter brannte das Dach nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.