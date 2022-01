Bei einem Unfall in Schwesing (Kreis Nordfriesland) sind am Freitag drei Menschen verletzt worden. Ein Audi und ein Traktor-Gespann waren auf der K62 kollidiert – das Landwirtschaftsfahrzeug kippte in einen Graben.

Sanitäter der Feuerwehr versorgten die drei Verletzten: den Traktor-Fahrer, die Audi-Fahrerin und ihr Kind. Die Frau schwebe in Lebensgefahr, so ein Polizeisprecher. „Alle kamen in ein Krankenhaus.“ Die Mutter musste mit einem Helikopter geflogen werden.

Schwesing: Mutter und Kind bei Unfall verletzt

Zum Unfallzeitpunkt hatte es Temperaturen um den Gefrierpunkt gegeben, auch Schnee fiel vom Himmel. Die K62 war glatt. Die Polizei, die noch am Morgen Ermittlungen aufnahm, prüft, ob der Unfall witterungsbedingt war. Noch sei unklar, welches von den beiden Fahrzeugen in den Gegenverkehr geriet. Der Sprecher: „Das wird nun geprüft.“

Die Beamten holten zur Klärung der Unfallursache noch einen unabhängigen Sachverständiger an die Unfallstelle. Beide Fahrzeuge – die durch die Kollision schwer beschädigt worden waren – wurden abgeschleppt. (dg)