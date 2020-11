Bus mit Steinen beworfen: Drei junge Männer wegen versuchten Mordes angeklagt

Flensburg -

Seit Donnerstag müssen sich drei junge Männer vor dem Landgericht Flensburg für mehrere Taten rund um Kappeln verantworten: Sie sollen unter anderem Häuser und Fahrzeuge in Brand gesteckt sowie Steine auf Dutzende parkende Autos und einen fahrenden Kleinbus geworfen haben.

Den Steinwurf auf den fahrenden Kleinbus wertet die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord. Die drei jungen Männer haben sich demnach am 26. August 2018 mit 20 x 10 x 6 Zentimeter großen Pflastersteinen versorgt, in ein Auto gesetzt und die Steine in verschiedenen Orten im Kreis Schleswig-Flensburg auf parkende Autos geworfen.

Kappeln: Männer warfen Steine auf fahrenden Kleinbus

Anschließend fuhren sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft eine Zeit lang hinter einem Kleinbus eines Reisebüros her. „Nach kurzer Diskussion entschlossen sie sich, den Bus als fahrendes Ziel zu bewerfen”, sagte der Staatsanwalt.

Dabei sei ihnen klar gewesen, dass ein Fahrgast tödlich getroffen werden könnte. Sie überholten das Fahrzeug und bewarfen es. Ein Stein verfehlte einen Insassen nur knapp. Ein weiterer Stein verfehlte sein Ziel. (dpa/mel)