Hund beißt Kleinkind von hinten in den Kopf – schwer verletzt

Bereits am vergangenen Freitag kam es in Ratzeburg zu einer brutalen Hundeattacke: Wie die Polizei bekannt gab, griff ein Hund ein vierjähriges Mädchen von hinten an und biss es in den Kopf. Das kleine Mädchen wurde schwer verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, den 29. November, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei griff ein Hund auf der Straße Sandberg in Ratzeburg ein vierjähriges Mädchen an.

Ähnlich wie ein Rottweiler: Hund beißt Kind in den Kopf

Das Tier spring das Kind zunächst von hinten an. Dabei stürzte das Kleinkind mit der Stirn auf die Straße. Der Hund ließ jedoch nicht von ihm ab und biss es von hinten in den Kopf.

Erst als die Mutter den scheinbar außer Kontrolle geratenen Hund vertrieben hatte, konnte sie sich um ihr Kind kümmern. Von einem Halter des Tieres war nichts zu sehen.

Das Mädchen wurde anschließend von Rettungskräften versorgt. Der Hund, der nach dem Vertreiben in unbekannte Richtung rannte, einem Rottweiler ähnlich sehen und ein schwarzes Fell haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Hund oder seinem Halter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (04533) 79340-0 oder per E-Mail an Reinfeld.PSt@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.