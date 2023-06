Lebensgefährliche Messerattacke auf Ehepaar – Zeugen stoppen Angreifer

Bei einem Angriff in Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Zeugen konnten den Angreifer in Schach halten, bis die Polizei eintraf.

Gegenüber eines Tankstellengeländes an der Bundesstraße in Breitenfelde attackierte am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr ein Mann mit einem Messer zunächst einen 45-jährigen Mann aus Rendsburg. Danach fiel er über dessen Ehefrau her, der es nicht rechtzeitig gelang, zu entkommen.

Der 45-Jährige hatte offenbar versucht, sich auf dem Gelände der Tankstelle in Sicherheit zu bringen. Der Täter folgte ihm, wurde dann jedoch von Zeugen verschreckt und ließ von seinem Opfer ab. Der Polizei zufolge erlitt das Ehepaar lebensgefährliche Stichverletzungen.

Breitenfelde: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Polizei und Rettungsdienst eilten zum Tatort, der mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden. Zuvor hatten anwesende Zeugen den Angreifer mit Baustellenmaterial überwältigen können. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich beim Täter um einen 52-jährigen Mann. Er wurde ebenfalls verletzt.

Die beiden Opfer wurden vor Ort erstversorgt und anschließend mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen.

Zu den Hintergründen der Tat ist noch nichts bekannt. Gegenwärtig ist die Spurensicherung am Tatort im Einsatz – die Lübecker Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen. (doe/dpa)