Im Norden: Bruderstreit eskaliert – 50-Jähriger stirbt nach Messerstich

In Flensburg ist ein Streit zwischen zwei Brüdern so eskaliert, dass der Ältere der beiden nun tot ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu der Auseinandersetzung zwischen dem 50-Jährigen und seinem 44 Jahre alten Bruder gekommen, wie die Polizei mitteilte. Wenig später soll der Jüngere dem Älteren mit einem Messer in den Nacken gestochen haben. Der Mann kam ins Krankenhaus und starb dort an den Folgen der schweren Verletzung.

Ein dritter Bruder (53) hatte wegen des Streits die Polizei alarmiert. Sowohl der 44-Jährige als auch der 53-Jährige wurden am Tatort vorläufig festgenommen. Der 44 Jahre alte Mann kam am Montag in Untersuchungshaft, der 53-Jährige wurde bereits am Sonntag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Mordkommission ermittelt in dem Fall. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst unklar. (dpa)